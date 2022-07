ADM : une montée de trafic importante sur tout le réseau

A la veille de Aid Al Adha qui coïncide avec les départs en vacances d’été, la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) informe les usagers de l’autoroute que l’ensemble du réseau autoroutier connaîtra une montée du trafic importante. Et ce, particulièrement pendant les plages horaires suivantes :

– Le vendredi 8 juillet 2022 entre 15h et 22h

– Le samedi 9 juillet 2022 entre 9h et 13h

– Le lundi 11 juillet 2022, qui coïncidera avec les retours des vacances de Aid Al Adha, entre 16h et 22h.

Pour un voyage sécurisé et confortable, ADM recommande aux usagers d’organiser au préalable leurs voyages, et se renseigner sur l’état instantané du trafic en téléchargeant l’application ADM TRAFIC ; de prendre des pauses toutes les deux heures et contrôler l’état des pneus ; de pas occuper la Bande d’Arrêt d’Urgence sauf en cas d’extrême urgence ; et de vérifier le solde restant sur leur Pass Jawaz et procéder à sa recharge avant d’emprunter l’autoroute. L’objectif est d’éviter les files d’attente et les manœuvres dues à la découverte du solde épuisé au moment du passage dans la voie automatique.

De son côté, pour gérer le trafic important que connaît cette période et offrir un voyage sécurisé et agréable aux usagers de l’autoroute, ADM s’organise, à l’instar des périodes exceptionnelles, en mode vigilance totale qui consiste notamment en le renforcement des équipes chargées de la gestion de trafic et celle de l’assistance, la maintenance anticipée des équipements et l’entretien de l’infrastructure, l’arrêt provisoire des travaux de grosses réparations de la chaussée autoroutière, le renforcement de la communication avec l’usager, en plus de l’organisation cette année d’une large opération #Twehechnakom matérialisé par un ensemble de services et d’évènements festifs pour accueillir les Marocains du Monde dans les meilleurs conditions.