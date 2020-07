ADM conseille à ses clients d’éviter les bouchons

C’est ce que rapporte ADM durant les dernières semaines. La société explique que suite à l’entrée en vigueur, le 25 juin, des nouvelles mesures d’allégement du confinement, la fluidité du trafic connaît des perturbations, notamment au niveau des axes à fortes affluences. Ce qui génère un ralentissement du trafic au niveau des gares de péage proches des stations balnéaires. Face à cette irrégularité de trafic, ADM préconise Jawaz en tant que solution permettant de fluidifier le trafic au niveau des gares de péage, même dans les heures de pics imprévisibles, avec une capacité d’absorption plus importante que celle des voies manuelles. La solution permet également de renforcer la sécurité des clients-usagers en évitant les perturbations dans les gares de péage ; et améliorer leur confort et leur faire gagner du temps en leur permettant de s’acquitter du péage sans arrêt et sans surcoût par rapport au péage manuel. ADM rappelle que l’offre promotionnelle permettant d’acquérir le Pass Jawaz au prix symbolique de 10 DH est toujours en cours. Par ailleurs, et à quelques jours du départ en vacances, ADM recommande à ses clients-usagers d’organiser au préalable leur voyage et se renseigner sur l’état instantané du trafic en consultant l’application ADM TRAFIC. Il est aussi recommandé d’éviter les heures de pointe sur les axes autoroutiers proches des stations balnéaires entre 17h et 20h au milieu de la semaine, et entre 17h et 22h les week-ends.