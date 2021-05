ADII : 242 MDH de marchandises de contrebande confisquées en 2020

Les services douaniers à travers le Royaume ont saisi en 2020 diverses marchandises dont la valeur est estimée à 242 millions de dirhams (MDH) (hors stupéfiants et moyens de transport), contre 585 MDH en 2019, selon l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII).

Cette baisse est due, d’une part aux effets de la pandémie, et d’autre part au renforcement des contrôles au niveau des dépôts de stockage des marchandises de contrebande, explique l’ADII dans son rapport 2020, publié mardi.

Par ailleurs, les 24 interventions de la Brigade Nationale des Douanes (BND), opérées sur les axes routiers et dans des dépôts, ont quant à elles été soldées par la saisie de marchandises d’une valeur de 70,1 MDH, relève le rapport.

En outre, le rapport fait savoir que le taux de pénétration des cigarettes de contrebande sur le marché national au titre de l’année 2020 est de 1,37%, contre 5,23% en 2019 et 3,73% en 2018, selon les résultats de la 7ème étude de prévalence des cigarettes de contrebande.

Et d’expliquer que ce résultat, « remarquable et sans précèdent » depuis la première étude menée en 2014, est le fruit des efforts consentis par la douane, la police, la Gendarmerie Royale, les Forces Armées Royales et les Forces Auxiliaires ainsi que les opérateurs économiques concernés, dans le but de lutter contre la contrebande de cigarettes et de réprimer tout agissement frauduleux en la matière.

S’agissant de la lutte contre le trafic de devises et le blanchiment d’argent, l’ADII fait état de 3.491 déclarations de devises enregistrées au niveau des différents bureaux frontaliers contre 10.056 déclarations en 2019, pour un montant global en devises équivalent à 532 MDH.

En matière d’infractions de change, les saisies de devises opérées au niveau du contrôle des voyageurs ont atteint 40,6 MDH contre 129,9 MDH en 2019.

Dans leur lutte contre la contrefaçon, les services douaniers ont saisi 939.000 articles contrefaits en 2020. Quant aux demandes de suspension de mise en libre circulation des marchandises soupçonnées être contrefaites, 621 demandes ont été prises en charge contre 689 en 2019.

En 2020, les services douaniers ont saisi 56 tonnes de sacs en plastiques de contrebande, 21 machines de production de sachets en plastique ainsi que 6.500 Kg de granulés.

Ainsi, depuis l’entrée en vigueur de la loi 77-15, la quantité des saisies opérées par la Douane a atteint 263,2 tonnes. Par ailleurs, les perquisitions effectuées au cours de cette année ont permis de démanteler plusieurs unités de production clandestines.

Sur un autre registre, le rapport relève que suite à la fermeture des postes frontaliers de Bab Sebta et de Bab Mellilia, la douane a veillé à l’accompagnement des opérateurs des régions de l’oriental et du nord-ouest pour leur conversion vers le formel.

A cet effet, des réunions de sensibilisation et des sessions de formation ont été organisées pour mener à bien cette opération. Cet accompagnement s’est soldé par l’insertion sur BADR de 479 nouvelles sociétés sises à Nador et 147 installées dans la zone de Tétouan-Fnideq.

(Avec MAP)