Action associative : Inwi déploie son « Pack Association Dir iddik »

Poursuivant son engagement en faveur de l’action sociale, Inwi déploie le « Pack Association Dir iddik », destiné à soutenir les associations dans leurs actions au quotidien, particulièrement dans ce contexte de crise sanitaire, annonce l’opérateur dans un communiqué diffusé lundi 29 juin.

« Nous souhaitons, à travers le Pack Association, encourager nos partenaires du programme Dir iddik et les aider à faire connaître et réussir leurs projets. Nous sommes confiants que les associations trouveront dans ce pack, une multitude de solutions utiles et innovantes pour améliorer leurs actions citoyennes au quotidien», précise à ce sujet la directrice de la communication Corporate & RSE, Kenza Bouziri.

Le Pack Association, explique-t-on auprès de l’opérateur, s’inscrit dans la continuité des initiatives « Dir iddik ». En effet, les associations partenaires de ce programme pourront fluidifier leurs activités, faire connaître leurs projets et continuer à fédérer les bénévoles. Ceci grâce à un Pack entièrement digitalisé dans ses 5 composantes majeures, pour s’adapter au contexte lié à la crise sanitaire Covid-19 :

Le kit digital qui offre aux associations la possibilité de créer un site web clé en main sur diriddik.ma, personnalisé et personnalisable, simple d’utilisation et intuitif ;

qui offre aux associations la possibilité de créer un site web clé en main sur diriddik.ma, personnalisé et personnalisable, simple d’utilisation et intuitif ; Le kit télécom offre un abonnement internet avec un accès internet haut débit en illimité pendant 1 an. Les associations sont ainsi connectées et peuvent se concentrer sur la réalisation de leurs projets sans souci de connectivité ;

offre un abonnement internet avec un accès internet haut débit en illimité pendant 1 an. Les associations sont ainsi connectées et peuvent se concentrer sur la réalisation de leurs projets sans souci de connectivité ; Le kit media qui propose aux associations un accompagnement media pour mettre en avant leur association et leurs actions ;

qui propose aux associations un accompagnement media pour mettre en avant leur association et leurs actions ; Le kit formation où les associations éligibles pourront bénéficier d’une formation gratuite sur les canaux digitaux, sur des thématiques variées et utiles pour elles dans la mise en place de leur projet ;

où les associations éligibles pourront bénéficier d’une formation gratuite sur les canaux digitaux, sur des thématiques variées et utiles pour elles dans la mise en place de leur projet ; Les Rencontres régionales, organisées en ligne, sont un carrefour d’échange et de partage d’expérience entre les associations participantes au programme Dir iddik.

Notons que l’opérateur télécom s’est joint, depuis le début de la crise sanitaire, à l’élan de mobilisation nationale pour apporter son soutien aux marocains notamment à travers l’initiative « Dir iddik ». Ainsi, plusieurs actions de solidarité ont été menées en faveur de plus de 3500 familles. Pour rappel, affirme l’opérateur, la plateforme diriddik.ma est devenue, au fil des années, une référence dans le domaine de l’entreprenariat social avec plus de 100 projets réalisés via la plateforme durant les 2 dernières années.