Accord de coopération entre l’Agence Bayt Mal Al-Qods et une université palestinienne pour l’octroi de bourses à des chercheurs

L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a signé, mardi en visioconférence, un accord de coopération et de partenariat avec l’Université palestinienne d’Al-Qods pour l’octroi de bourses aux étudiants et enseignants chercheurs qui travaillent sur des sujets ayant trait à Al-Qods, à son passé, à son héritage religieux et civilisationnel et à ses liens avec les Marocains.

Cet accord vise à organiser les relations entre les deux parties en matière d’octroi de bourse d’encouragement par l’Agence aux doctorants et aux enseignants chercheurs, inscrits à l’Université.

Signée en marge d’une réunion élargie pour encourager la recherche scientifique au sein de l’Université Al-Qods et la Faculté du Roi Hassan II pour les études agronomiques et environnementales de Gaza, cet accord permettra d’octroyer des bourses pour des recherches de terrain sur à Al-Qods et sa réalité économique, sociale et environnementale à travers des données à jour et des indicateurs qui prennent en considération des aspects de recherches nouveaux touchant notamment à la civilisation et aux monuments.

L’accord entrera en vigueur à partir de la prochaine année universitaire (2021-2022) avec des bourses qui s’étaleront sur 3 ans renouvelables. Les bourses profiteront également aux thèses sur les aspects juridiques de la ville d’Al-Qods dans le cadre de la cause palestinienne, ainsi qu’aux droits inaliénables de ses habitants.

Trois bourses par an seront accordées à chacun des domaines suscités, à hauteur de 6.000 dollars chacune pour les études de terrain, 3.000 dollars pour les sciences humaines et 3.000 dollars en sciences juridiques.

Outre les bourses qui profiteront à des chercheurs réunissant les conditions de mérite nécessaires, l’Agence réservera également une récompense symbolique de 5.000 aux membres de la commission mise en place par l’Université pour superviser les recherches présentées. Elle veillera en outre à l’impression des thèses réalisées et à la distribution de 50 copies de chaque thèse aux universités.

De son côté, l’Université Al Qods veillera à la présélection et à la supervision des candidatures, en plus de l’assistance aux étudiants et aux enseignants chercheurs pour accéder aux bibliothèques et aux centres de recherches relevant de l’Université.

(Avec MAP)