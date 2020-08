Accompagnement des TPE : Lancement du projet « Errachidia Initiative »

Le Comité provincial du Développement humain (CPDH) d’Errachidia, l’Agence de développement social (ADS) et l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier ont lancé le projet « Errachidia Initiative », qui prévoit la création d’un espace dédié à appuyer les initiatives individuelles et à accompagner les très petites entreprises (TPE).

D’un coût de 4,5 millions de dirhams, répartis sur trois ans, ce projet vise à mobiliser les acteurs concernés pour la création de l’Association « Errachidia Initiative » et son accompagnement en vue d’assister les porteurs de projets bénéficiaires et assurer l’étude et le suivi des projets, selon une note du Coordinateur régional de l’ADS de la région de Drâa-Tafilalet.

L’association a, depuis sa création, mobilisé les secteurs, les institutions et les associations liés au programme d’appui aux initiatives individuelles afin de s’engager dans son plan d’action.

Le projet « Errachidia Initiative » prévoit la création d’un espace dédié à appuyer les initiatives individuelles, à assurer un soutien financier sans intérêt aux porteurs de projets, à les accueillir et les orienter, et à créer un réseau de coordination et de concertation entre les acteurs publics et privés œuvrant dans le domaine de promotion des très petites entreprises.

(Avec MAP)