Accidents de la circulation : Le ministère du transport relativise les chiffres

Les statistiques des accidents corporels et des victimes de la circulation routière enregistrées sur l’ensemble du réseau routier national en rase campagne, durant les journées du 26 et 27 juillet 2020, ne diffèrent pas de celles relevées durant la même période des années antérieures, a indiqué le ministère de l’Équipement, des transports, de la logistique et de l’eau. Ce que le ministère ne dit, par contre pas, pas, c’est que le nombre des véhicules en circulation pendant la même période de l’année dernière est nettement plus importants. L’opération « Marhaba » n’ayant, en effet, pas été organisée cette année, il n’y a donc pas de véhicules des MRE -qui se comptent en dizaines de milliers pendant une année normale- en circulation sur les routes.