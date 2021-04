ACCESSPUB dote la ville de Fès de toilettes publiques gratuites et intelligentes

La Ville de Fès va se doter, dès mercredi 28 Avril, de toilettes publiques 100% marocaines et intelligentes, baptisées « Beluga », dont l’objectif est de répondre à un besoin primaire des citoyens selon une approche originale et innovante.

Après les villes de Rabat, Tanger et Agadir, la société ACCESSPUB, dans le cadre de son projet de fournir à toutes les villes du royaume des toilettes publiques modernes et technologiques à accès gratuit, et en collaboration avec les autorités locales, vient d’équiper la ville de Fès de sa première toilette publique gratuite nommée « BELUGA ». C’est ce qu’indique un communiqué de la société ACCESSPUB parvenu à La vie éco.

L’inauguration aura lieu ce Mercredi 28 Avril 2021, à Midi, à Bab Jiaf avec la présence du pacha et les autorités locales de la ville Fès, conclut la même source.