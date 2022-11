Accès des réfugiés aux soins médicaux : Le ministère de la Santé et le HCR s’allient

Une convention-cadre de partenariat visant à favoriser l’accès des réfugiés à la santé et à la protection sociale a été signée, lundi à Rabat, entre le ministère de la Santé et de la protection sociale et l’Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) au Maroc.

Paraphé par le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb, et le représentant du HCR à Rabat, François Reybet-Degat, l’accord s’inscrit dans le cadre de l’effort de soutien à la politique nationale d’immigration et d’asile, initiée à la suite des Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI en septembre 2013, l’objectif étant de favoriser l’accès des réfugiés aux soins de santé et au système de protection sociale.

Cette convention a pour but de mettre en place des actions conjointes d’appui à l’accès des réfugiés et demandeurs d’asile aux services de santé de base ainsi qu’aux services du deuxième et troisième niveaux portant sur les soins les plus spécialisés. Elle prévoit également de faciliter la prise en charge des réfugiés par le système national de la protection sociale et leur accès aux Centres hospitaliers universitaires (CHU).

S’exprimant à cette occasion, M. Ait Taleb a rappelé que le ministère a élaboré un Plan stratégique national de santé et immigration 2021-2025 dont l’objectif est d’améliorer l’accès des immigrés, y compris les réfugiés résidant au Maroc en situation de vulnérabilité, à des services de prévention et de promotion de la santé et de soins médicaux, dans le respect des droits humains et des conditions d’égalité et d’équité.

Il a, également, fait savoir dans une déclaration à la presse que l’accord donnera lieu à plusieurs conventions spécifiques qui tiendront compte des différentes caractéristiques et spécificités des réfugiés.

« Le système de santé au Maroc est en plein chantier et cette convention tombe à point nommé pour permettre de répondre aux besoins spécifiques en santé pour les réfugiés », a assuré le ministre, notant qu’une évaluation continue sera menée afin d’adapter les attributions de la convention en fonction de ces besoins.

La signature de cette convention-cadre de partenariat représente une étape importante dans le travail d’intégration des réfugiés dans les systèmes de la santé et de la protection sociale, conformément à la Stratégie nationale de l’immigration et d’asile, a souligné pour sa part M. Reybet-Degat, qualifiant cette stratégie d' »inclusive et humaniste ».

L’initiative menée conjointement avec le ministère de la Santé consacre la vision de SM le Roi pour une politique d’immigration et d’asile inclusive, basée sur l’humain et le droit international, a-t-il précisé, réaffirmant l’engagement commun des deux parties à faciliter un plus grand accès des populations réfugiés à la santé et à la protection sociale.

Le responsable onusien a loué l’action continue du ministère au profit d’une population de 19.000 demandeurs d’asile et réfugiés, réparties sur plus de 79 localités sur l’ensemble du territoire marocain.

Cette action confirme l’approche du Maroc basée sur le respect des droits des réfugiés et des demandeurs d’asile, dans le droit fil de la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, dont le Royaume fut le premier pays africain signataire.