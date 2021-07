Le Groupe Aksal poursuit sa transformation digitale et lance deux sites e-commerce

Avec le lancement des boutiques en ligne Uterqüe et Pull&Bear, AKSAL vient renforcer l’accessibilité de ses marques et doter ces enseignes d’un service client de qualité au Maroc.

Aksal, leader au Maroc des secteurs du Luxe, du Retail, de la Cosmétique et des Malls, marque une nouvelle étape dans sa stratégie e-shopping et annonce le lancement du site e-commerce de Pull&Bear, une marque emblématique du groupe Inditex destinée aux jeunes, à travers le site : PULLANDBEAR.COM.

Pull&Bear est une marque sympathique, jeune et fraîche, mais aussi cosmopolite, internationale et innovante. Destinée à un public à l’esprit jeune, elle réinterprète les dernières tendances avec les influences imposées par la rue, indique un communiqué du groupe.

Le site, précise la même source, est conçu pour offrir une expérience d’achat en ligne caractérisée par la simplicité. Les clients peuvent interagir avec le produit de manière intuitive, grâce à différentes sections et catégories. Les sites sont adaptés à l’achat dans toutes les plates-formes : Web et applications (disponibles pour IOS et Android).

Par ailleurs, le groupe a également lancé, en même temps, un deuxième site e-commerce, consacré, cette fois à la marque Uterqüe, une autre marque emblématique du groupe Inditex. Le site est accessible à l’adresse suivante : WWW.UTERQUE.COM/MA

Uterqüe, poursuit le groupe dans son communiqué, n’est pas seulement une marque d’accessoires de mode sophistiquée. Ses collections comprennent également le prêt-à-porter et la maroquinerie conçus exclusivement par l’équipe créative de la marque : chaussures, sacs, bijoux fantaisie, accessoires et une gamme de vêtements fabriqués à partir de matériaux de première qualité et des meilleurs cuirs. La marque vend également des lunettes de soleil, des ceintures, des foulards, des chapeaux et parapluies. La caractéristique première de la marque est des articles de luxe à des prix attractifs.

Dans l’objectif de faciliter l’expérience d’achat en ligne, les versions mobiles et les applications relatives aux deux marques offre les fonctionnalités suivantes : un système de visualisation de la collection en un clic ; un service de géolocalisation pour trouver votre magasin physique le plus proche et une localisation de produits similaires sur tous les appareils pour compléter le look avec des images fixes du produit.

Avec le lancement des boutiques en ligne Uterqüe et Pull&Bear, AKSAL vient renforcer l’accessibilité de ces marques et doter les enseigne d’un service client de qualité au Maroc.