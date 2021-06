9 Millions de DH pour des projets de Valorisation des Plantes Médicinales et Aromatiques

Dans l’objectif de soutenir des projets de recherche ajoutées pour la valorisation des Plantes Médicinales et Aromatiques (PMA), la troisième édition de l’appel à projets autour des PMA a été lancée par le Département de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique du Ministère de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique-, l’Agence Nationale des Plantes Médicinales et Aromatiques (ANPMA) et le Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST).