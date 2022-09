7è édition de l’Automobile meetings Tangier-Med

Organisée par l’Association marocaine pour l’industrie et la construction de l’automobile (AMICA), cette édition est placée sous le thème « Quelle stratégie pour la relance du secteur de l’industrie automobile ».

« Il s’agit de la première édition après la pause forcée imposée par la pandémie de la Covid-19 », indique un communiqué de l’AMICA, association qui regroupe l’ensemble des acteurs du secteur automobile, relevant que cet événement constitue un rendez-vous professionnel incontournable au niveau de la région du Nord.

L’AMT représente un espace d’exposition du savoir-faire des acteurs marocains du secteur de l’automobile, en plus d’être un point de rencontre entre les opérateurs de l’industrie automobile euro-méditerranéenne. Au programme de cette édition figurent des rencontres entre professionnels, ainsi que des conférences et des tables rondes thématiques animées par des experts du secteur. Les organisateurs comptent réunir un parterre composé des grands acteurs de la filière aux niveaux national et international, dont les constructeurs automobile installés au Maroc, et les équipementiers de rang 1 et 2 présents au Royaume, en plus des logisticiens et des représentants des bureaux d’études et des administrations marocaines en relation avec la filière automobile.

L’édition 2022 se tiendra, comme à l’accoutumé à Tanger, la région qui abrite le complexe industriel Renault Tanger-Med, le Port Tanger Med, la TAC (Tangier Automotive City) et la Tanger Free Zone (TFZ), avec un tissu industriel mature et dense formé d’équipementiers de renommée mondiale et de PME.

Selon les organisateurs, cette édition sera l’occasion de faire le point sur plusieurs sujets qui font l’actualité de l’industrie automobile marocaine, en l’occurrence les répercussions de la crise pandémique du coronavirus, le changement de la Supply Chain, les difficultés d’approvisionnement et l’impact du coût élevé de l’énergie sur le secteur industriel marocain. Cette rencontre permettra aussi de mettre l’accent sur la volonté du Maroc de s’engager dans la dynamique mondiale de lutte contre le changement climatique, à travers la mise en place des actions de décarbonation de l’industrie automobile.