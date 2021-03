65 millions de Dirhams pour une école supérieure de technologie à Tan-Tan

Faisant l’objet d’une convention entre le Conseil régional et le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l’université Ibn Zohr, le ministère de l’Intérieur, la wilaya de la région Guelmim Oued Noun, le Conseil provincial de Tan-Tan et la commune de Ouetaya, cette école va étoffer l’offre universitaire dans la région Guelmim-Oued Noun, et dans la province de Tan-Tan en particulier.

La contribution du Conseil s’élève à 20 millions de dhs, le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (20 MDH) et l’université Ibn Zohr avec le même montant, tandis que le Conseil provincial de Tan-Tan apportera une enveloppe de 5 MDH.

Outre cette convention, le conseil de la région Guelmim-Oued Noun, réuni lundi, a entériné des contributions fianncières pour la réalisation de plusieurs projets dans les domaines de l’environnement, de la culture, de l’économie, social et juridique.

Il s’agit entre autres du Centre social régional Mohammed VI pour personnes handicapées à Guelmim et d’un centre culturel dans la ville d’Assa, pour un budget de 21 millions de dhs.

(Avec MAP)