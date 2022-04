6 800 ha de riz, 6 000 ha de maïs, 31 000 ha des oléagineux, la campagne printanière s’annonce bonne dans le Gharb

La superficie prévisionnelle des grandes cultures de printemps (maïs, pois chiche, tournesol, maraîchage et haricot sec) dans la Région Rabat-Salé-Kénitra devrait dépasser 112 900 hectares (Ha), après avoir connu d’importantes précipitations durant le mois de mars et la 1ère semaine d’avril 2022.

Ainsi, la campagne agricole s’annonce sous de bonnes perspectives quant à l’installation des cultures de printemps, à savoir les céréales du printemps, les légumineuses, principalement le pois chiche et le haricot sec, les oléagineux, notamment le tournesol et l’arachide, les cultures fourragères et les cultures maraîchères. Le programme des grandes cultures de printemps au niveau de la région devrait dépasser 112 900 ha, dont 12 800 ha des céréales de printemps (6800 ha de riz, 6 000 ha de maïs grain), 38 000 ha de légumineuses alimentaires, 20 000 ha de cultures fourragères, 31 000 ha de cultures oléagineuses et 11 110 ha des cultures maraîchères, précise-t-on.

Concernant les cultures maraîchères, la Région compte réaliser un programme très important durant cette campagne agricole qui s’élèvera à 58 030 ha, dont 28 150 ha en automne, 13 770 ha en hiver, 11 110 ha en printemps et 5 000 ha en été. La production prévisionnelle de ces cultures devrait couvrir largement les besoins de consommation du marché régional et contribuera aussi à l’approvisionnement du marché national au cours de l’année jusqu’en décembre 2022.

Ainsi, les potentialités agricoles et la diversité des zones agro-écologiques de la région sont en faveur d’un assolement maraîcher très important, permettant ainsi un panier diversifié des ménages en légumes et, par conséquent, un approvisionnement ininterrompu du marché. A cet effet, la Région contribue par des taux importants à la production nationale, soit 100% de la tomate industrielle, 37.4% de la courge et courgette, 33% du navet, 30% de la pomme de terre, 24% des carottes, et 22.5% du poivron.