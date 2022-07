317 millions de DH pour des petits barrages et lacs collinaires dans la région du nord

D’une capacité totale de plus de 28 millions de m3, ces ouvrages hydrauliques s’inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme national pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation (PNAEPI) 2020-2027.

Ces projets structurants font l’objet d’une convention spécifique de partenariat entre le ministère de l’Intérieur et le ministère de l’Equipement et de l’eau, qui contribueront avec une enveloppe de 253,6 MDH, ainsi que le Conseil régional qui mobilisera 63,4 MDH.

Cinq de ces petits barrages et lacs collinaires se situent dans la province d’Ouezzane. Il s’agit du barrage Zendoula (commune de Brikcha) d’une capacité de stockage de 11,5 millions de m3, pour un investissement de 102 MDH, et du barrage Temla (commune de Zoumi) d’une capacité de 8,6 millions de m3 (30 MDH), au niveau du bassin hydraulique du Loukkos.

Au bassin hydraulique de Sebou (province d’Ouezzane), 3 barrages collinaires seront construits. Il s’agit de « Kechachda » (commune de Zoumi) d’une capacité de 5,22 millions de m3, avec une enveloppe de 60 MDH, et de « Tiliouane » (commune de Mokrisset) d’une capacité de 0,6 million de m3 (60 MDH), tandis qu’un autre petit barrage fait l’objet d’une étude pour déterminer son emplacement et sa capacité de stockage. Ce programme des petits barrages et lacs collinaires pour la période 2022-2024 comprend également la construction du petit barrage « Targha » dans la commune de Tizgane (province de Chefchaouen), d’une capacité de 2,27 millions de m3, pour un investissement de 30 MDH, et du lac collinaire « Bouhout » d’une capacité de 81.000 m3 (5 MDH).