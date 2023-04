2,9 millions de touristes ont visité le Maroc au premier trimestre

Le Royaume a enregistré 2,9 millions de touristes aux postes frontières au premier trimestre de 2023, soit une progression de 17% par rapport à la même période de 2019, année de référence, selon le ministère du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire.

«Le tourisme au Maroc continue son ascension vers des niveaux jamais observés, comme en témoignent les chiffres exceptionnels enregistrés à fin mars 2023», souligne le ministère dans un communiqué.

Plusieurs marchés émetteurs majeurs portent cette croissance, notamment les marchés espagnol, britannique, italien et américain qui engrangent des croissances respectives de 45%, 28%, 9% et 5%, fait savoir la même source. Et de rappeler que plusieurs actions offensives ont été menées en 2022 par le ministère avec l’Office national marocain du tourisme (ONMT), en matière d’aérien et de promotion.

Le ministère a également assuré que l’année 2023 connaitra le renforcement des efforts déployés en termes de marketing et de connectivité aérienne.

En ligne avec la feuille de route 2023-2026, l’année 2023 sera une année record au niveau de la programmation aérienne avec l’ouverture dès cet été de 35 nouvelles lignes desservant 8 destinations marocaines, ce qui devrait permettre de réaliser une belle saison estivale, conclut le communiqué.

Pour rappel, la nouvelle feuille de route 2023-2026 du secteur, dévoilée vendredi 17 mars, fixe un objectif intermédiaire de 17,5 millions d’arrivées touristiques en 2026, soit une croissance de 10% par an. Elle prévoit aussi, a rappelé la ministre, de créer 200.000 emplois supplémentaires et d’atteindre 120 MMDH de recettes.