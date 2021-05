2,5 millions de dollars pour un projet d’aquaculture à Sidi Ifni

Il s’inscrit dans le cadre de la coopération entre le département de la pêche maritime, l’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture (ANDA) et la FAO, avec le financement conjoint des gouvernements de Norvège et des Pays-Bas à hauteur de 2,5 millions de dollars. Ce projet prévoit l’installation d’une station de démonstration/formation pour la production de poissons et de coquillages au large des côtes de Sidi Ifni, ainsi que la formation de formateurs et celle d’ouvriers et techniciens agricoles afin de disposer des qualifications nécessaires adaptées aux exigences du secteur et de créer de nouvelles opportunités de travail pour les jeunes.

Il a également pour objectif le développement de l’expertise marocaine dans le domaine de l’aquaculture, à travers la mise en réseau des acteurs publics et privés marocains avec leurs homologues internationaux, de répondre à une demande croissante d’assistance technique de la part des opérateurs aquacoles et de développer une main-d’œuvre qualifiée pour la conduite des élevages prévus au large de l’Atlantique et de la Méditerranée. Notons que d’après l’ANDA, la région de Sidi Ifni dispose d’un potentiel de plus de 1 300 ha pour l’installation de projets d’aquaculture. Par ailleurs, selon la même source, six projets ont été agréés pour l’élevage de poissons et de coquilles dans la région ; et l’agence a mis en place un environnement adapté pour le développement de ces activités.