2021, année de mobilisation pour surmonter les répercussions de la Covid-19

L’année 2021 sera l’année de mobilisation pour surmonter les répercussions de la Covid-19 sur les plans économique, social et psychologique, a indiqué, samedi à Rabat, le président du Parti du Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Akhannouch.

Grâce à la clairvoyance et les bonnes décisions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc pourra surmonter la crise sanitaire engendrée par la pandémie de Covid-19 ayant affecté les différents aspects de la vie économique et sociale des citoyens à la faveur, notamment, de la campagne de vaccination gratuite lancée par le Souverain, a déclaré M. Akhannouch à l’ouverture des travaux du conseil national du RNI.

M. Akhannouch a considéré la campagne de vaccination comme « un chantier humain et décisif » plaçant le Maroc au premier rang des pays africains qui assurent le vaccin aux citoyens sur le même pied d’égalité.

Dans ce sillage, le président du RNI a appelé les citoyens à participer massivement à cette campagne de vaccination avec responsabilité, et ce dans le respect des mesures préventives pour endiguer la propagation du virus, saluant l’approche humaine prônée par SM le Roi dans le choix des bénéficiaires prioritaires, à savoir notamment les personnes âgées et celles qui se trouvent dans les zones en proie à des taux élevés de contamination.

M. Akhannouch a par ailleurs relevé que conformément aux Hautes Directives Royales, le plan de la relance économique contribuera à la dynamisation de l’économie nationale, et ce en soutenant les entreprises préservant les postes d’emploi et en tirant profit des opportunités du post-Covid19.

L’année 2021 sera aussi l’année des victoires sur le plan de l’intégrité territoriale du Royaume grâce à la sagesse et à la prévoyance de SM le Roi et Sa diplomatie étrangère qui a permis de réaliser des acquis sans précédent sur ce front, a-t-il renchéri.

M. Akhannouch a souligné que l’ouverture du consulat des États-Unis d’Amérique à Dakhla constitue un événement historique qui s’inscrit dans le cadre du processus du soutien diplomatique de plusieurs pays amis et frères et aussi une reconnaissance de l’effort de développement fourni par le pays dans les provinces du sud.

De son côté, Nadia Fettah Alaoui, membre du bureau politique du RNI, a indiqué, dans une déclaration à la presse, que la session ordinaire du conseil national se tient conformément au règlement intérieur, en présentiel et à distance, pour évaluer le travail entamé depuis déjà 4 ans sur le terrain, de mobiliser l’ensemble des forces vives du parti après une année exceptionnelle marquée par la pandémie et de préparer une année qui connaitra des rendez-vous électoraux importants.

A l’ordre du jour du parti, figurent notamment l’adoption des orientations générales du programme du parti, la présentation et l’adoption du projet de budget au titre de l’année 2021 et les comptes annuels de l’exercice 2020, en plus de la mise en œuvre des dispositions de l’article 35 du règlement intérieur.

(Avec MAP)