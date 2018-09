Le tramway de Rabat-Salé facilite les modalités d’abonnement pour les étudiants

Le tramway de Rabat-Salé renouvelle son opération de proximité en lançant, lundi 24 septembre 2018, le « Stand Mobile Tram » dans sa deuxième édition dans l’objectif de faciliter les modalités d’abonnement « Irtyah Talib » pour les étudiants.

Cette nouvelle édition comporte une nouveauté : le dispositif est élargi à trois emplacements simultanément et durera cinq semaines, indique-t-on auprès de Transdev, société exploitante du réseau de tramway Rabat-Salé. Dans son intervention à cette occasion, le directeur général de la société Franck Speck a relevé que l’objectif du stand est de répondre aux besoins des étudiants qui constituent une grande partie des abonnées en leur offrant un service de proximité afin de leur éviter de devoir se rendre en agence pour renouveler leurs abonnements. Cette opération favorisera la diminution des files d’attente en agences, qui se trouvent à rabat et à salé.

Le dispositif sera étendu à travers la mise en place de 3 stands en même temps au niveau de trois universités sur l’axe Rabat-Salé.

Les principaux sites d’accueil sont les Facultés des sciences juridiques économiques et sociales Agdal et Souissi, l’Institut supérieur de l’information et de la communication, la faculté de médecine dentaire, la Faculté de science de Rabat, l’Institut national d’aménagement et d’urbanisme, les Facultés des lettres Souissi et Bab Rouah, la cité universitaire Moulay Ismail et l’Institut national des postes et télécommunications.

(Avec MAP)