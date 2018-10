Tanger-Tétouan-Al Hoceima : un budget de 683 millions de DH en 2019

Le Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a approuvé, lundi 1er octobre 2018, le projet de budget pour l’année 2019, estimé à 683 millions de dirhams (MDH) et consacré essentiellement à la réalisation du développement rural, au soutien à l’enseignement et la formation professionnelle, à la promotion de l’économie, de l’emploi et des investissements et au renforcement des programmes sociaux.

Réuni en session ordinaire pour le mois d’octobre, en présence du wali de la région Mohamed El Yaacoubi, le conseil régional a approuvé le projet de budget dans ses volets liés à la gestion et à l’équipement, après avoir voté par 38 voix pour et 14 voix contre, de même qu’il a approuvé la programmation pluriannuelle du budget (2019-2021).

La répartition du budget se fera entre le développement rural (24%), le soutien et la contribution aux financements de la région (22%), la promotion de l’économie et de l’emploi et l’attraction des investissements (15%), l’administration et la gestion (14%), l’enseignement et la formation professionnelle (13%), les aides et les activités sociales (9%), la culture et la préservation de l’environnement (2%) et la couverture du coût de la dette (1%).

A noter que cette session a été marquée également par l’approbation de quatre conventions de coopération avec d’autres régions du Royaume pour la création de lignes aériennes directes liant Tanger à Marrakech, Agadir, Nador et Fès, en plus d’une convention de partenariat avec le Conseil national des droits de l’Homme pour la création d’un musée à Al Hoceima.

(Avec MAP)