El Othmani : « Le public et le privé sont dans la même barque »

Les secteurs privé et public ont grand intérêt à travailler ensemble afin de réaliser une croissance économique accélérée, d’adapter l’économie nationale aux mutations de l’environnement international et de favoriser le développement humain, a affirmé, samedi à Casablanca, le chef du gouvernement, Saâdeddine El Otmani.

Pour résorber le chômage des jeunes, auxquels le gouvernement a consacré plusieurs programmes en vue de leur insertion sociale et professionnelle, il est impératif de favoriser une croissance économique forte permettant, également, d’améliorer les conditions de vie des citoyens, a-t-il dit s’adressant aux participants à la première université d’été, organisée, vendredi et samedi, par la CGEM sur le thème ‘’Une entreprise forte, un Maroc gagnant’’.

Les deux parties sont ‘’dans la même barque’’ et dès lors ‘’elles doivent travailler dans un esprit de coordination, de coopération et de transparence, et réfléchir ensemble et de manière rationnelle, loin des discours alarmistes et pessimistes’’, a-t-il ajouté.

‘’Le gouvernement est disposé à discuter avec les acteurs économiques de toutes les questions entravant l’évolution de l’économie nationale et à œuvrer pour doter le pays d’entreprises fortes pour un Maroc gagnant’’.

El Othmani s’exprimait en présence de plusieurs ministres de son gouvernement notamment Moulay Hafid ElAlamy et Mohamed Benchaaboun, respectivement, ministre de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique et ministre de l’Économie et des Finances .

Son intervention a été également suivie par un grand nombre de chefs d’entreprises, de décideurs publics, d’universitaires, et d’experts nationaux et internationaux de renom, qui ont débattu, pendant deux jours, des enjeux économiques et sociaux auxquels le Maroc fait face, tout en proposons des solutions adéquates pour renforcer le partenariat public-privé.